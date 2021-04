FOTOD ⟩ Eesti vetes algas rahvusvaheline miinitõrjeoperatsioon

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit korraldatakse tänavu 26. korda. «Märkimisväärne on, et sellistel keerulistel aegadel tulevad siiski erinevatest riikidest üksused kokku, et arendada koostööd ning üheskoos panustades ohutuma meresõidu tagamisse,» ütles mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.