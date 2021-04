Diplomaat: Iraani tuumaleppe päästekõnelused on teksti koostamise etapis

Iraani tuumaprogrammi piiramise lepe sõlmiti Iraani ja maailma suurriikide vahel 2015. aastal ja see nägi ette ka sanktsioonide leevendamist. 2018. aastal lahkus USA ühepoolselt leppest ja taaskehtestas sanktsioonid.

Iraani, Suurbritannia, Venemaa, Prantsusmaa, Saksamaa ja Hiina diplomaadid peavad Viinis kõnelusi, et leida teid, kuidas Joe Bideni juhitud USA leppe juurde tagasi tuua.

«Võttes kokku kaks nädalat kestnud kõnelused JCPOA (kõikehõlmava tegevuskava) taastamiseks võib rahuloluga märkida, et need on jõudnud teksti koostamise faasi,» kirjutas Venemaa saadik Mihhail Uljanov Twitteris.

«Praktilised lahendused on veel kaugel, kuid me oleme läinud üldistelt sõnadelt konkreetsete eesmärgipäraste sammude kokkuleppimisele,» lisas ta.

Euroopa Liit, Venemaa ja Iraan tervitasid laupäeval kõnelustel saavutatud edu.

Enne seda oli Iraani tuumakompleksis Natanzis toimunud terrorirünnak, milles Iraan süüdistab Iisraeli, ning reedel teavitas Iraan, et on asunud rikastama uraani 60 protsendini.

Tuumarelva tootmiseks on vaja 90 protsendini rikastatud uraani ning Iraani tuumaleppe kõikehõlmavas tegevuskavas seati Iraanile uraani rikastamise piiriks 3,67 protsenti.

Iraan on öelnud, et ta võib oma samme tagasi võtta, kui USA lõpetab president Donald Trumpi administratsiooni ajal kehtestatud sanktsioonid.

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles pühapäeval Fox Newsile, et Ühendriigid tahavad olla kindlad Iraani tegude vastavuses võetud kohustustega.

«Ühendriigid ei eemalda sanktsioone, kuni meil pole selgust ja kindlust, et Iraan pöördub tagasi leppest tulenevate kohustuste täitmisele ja paneb oma tuumaprogrammile kaane peale,» ütles ta.

Iraani delegatsiooni juht Abbas Araghchi kinnitas laupäeval, et «uus kokkulepe võtab kuju», kuid see ei tule sugugi lihtsalt.

«Me arvame, et läbirääkimised on jõudnud faasi, kus osapooled saavad hakata töötama ühise tekstiga. Teksti kirjutamine saab alata vähemalt nendes valdkondades, kus on konsensus,» leidis Iraani esindaja.