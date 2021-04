Kaljulaid mõistis hukka Vene vägede koondamise Ukraina piirile

Riigipea rõhutas, et territoriaalse terviklikkuse austamine ja jõu kasutamise keelamine on rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtted, mis on ka ÜRO, EL, ASEANi ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide alustalad, vahendati pressiteates.

«Tõsised ja ulatuslikud inimõiguste rikkumised võivad ohustada rahu ja julgeolekut— julgeolekunõukogu on ka varemalt juhtinud sellele tähelepanu ning nentinud, et tõsised inimõiguste rikkumised on varane ohumärk rahvusvaheliste konfliktide tekkest. Nii et rahu säilitamine oleneb ka sellest, kuidas riigid kohtlevad oma kodanikke. Riigi ja ühiskonna vahel peab valitsema aruandekohustus. See on ainus tee vähem vägivaldse maailmani,» sõnas president, lisades, et selle ehedaks näiteks on Valgevenes, Jeemenis, Süürias ja Myanmaris toimuvad tragöödiad.