Guterres ja Ban Ki-moon ootavad ASEANilt Myanmari kriisi lahendust

«Nad peaksid kokku leppima kõrgetasemelise delegatsiooni külastuse Myanmari, et suhelda kõigi asjaomaste osapooltega. Pöördun siiralt ASEANi riigijuhtide poole, et aidata koostöös ÜRO-ga Myanmari inimesi ja riiki,» ütles Ban.

Endine ÜRO peasekretär avaldas kahetsust, et lõhed ASEANi riikide vahel on takistanud ühisseisukoha kujundamist ja kutsus samuti lõhenenud ÜRO Julgeolekunõukogu «otsustavalt tegutsema, et vältida halvimat Myanmaris ja mujal».