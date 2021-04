Greta Thunberg toetab võitlust vaktsiiniebavõrdsusega

AFP andmetel on maailmas manustatud ligi 900 miljonit koroonavastast kaitsesüsti, mis jagunevad 206 riigi ja territooriumi vahel. 48 protsenti vaktsiiniannuseid on seni läinud kõrge sissetulekuga riikide tarbeks, kus elab 16 protsenti maailma rahvastikust.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ellu kutsutud COVAX-i programm on mõeldud selleks, et maailma 92 kõige vaesemat majandust saaksid doonorite abiga vaktsiinile ligipääsu. Eesmärk on vaktsineerida neis maades selle aasta lõpuks 27 protsenti elanikkonnast.