Venemaa koondas Ukraina ümber 150 000 sõjaväelast

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell ütles eile, et Venemaa on koondanud Ukraina piirile ja annekteeritud Krimmi poolsaarele üle 150 000 sõjaväelase. «See on kõigi aegade suurim Vene sõjaline lähetus Ukraina piiridele,» sõnas Borrell. «Edasise eskalatsiooni oht on ilmne.»