Sotsid läkitasid kultuurikomisjoni esimehele protestikirja

«Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse sätestab, et sõnavõtja seisukohad refereeritakse ning hääletamistulemused kantakse protokolli nimeliselt. Normi kehtestades põhjendati seda, et nii on «edaspidi avalikkusel võimalik täpsemalt teada saada, mida keegi komisjoni liikmetest arvas ning kuidas hääletas». Soov oli suurendada riigikogu avatust ja komisjonide istungite läbipaistvust,» märkis erakonna esimees Indrek Saar.