Prantsuse politsei hoiatas Macroni kasvava tänavavägivalla eest

Viimastel kuudel aset leidnud vägivaldsed rünnakud on muutnud hirmu kuritegevuse pärast tähtsaks poliitiliseks teemaks, pidades silmas järgmise aasta presidendivalimisi, kus Macron ilmselt taotleb teist ametiaega.

«Me seisame silmitsi noortega, kes on organiseeritumad ja raskemalt relvastatud,» ütles üks politseinik Macronile Montpellier's, kus riigipea tegi ringsõidu vägivaldsetes paikades.

«Me tegeleme elukutseliste kurjategijatega, alati samad näod, neid on Montpellier's umbes 50,» sõnas politseinik.

Pühapäevases intervjuus ajalehele Le Figaro möönis Macron, et füüsiline vägivald tänavatel on tõusuteel. Ta märkis, et erilist muret teeb vägivald politseinike, päästetöötajate ja meedikute vastu.