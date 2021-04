Intervjuu ⟩ Marek Seer on suureks väljakutseks valmis

Kuivõrd te tunnete, et olete selleks tööks ette valmistatud?

Ma ei oleks seda muidu vastu võtnud [kui poleks valmis], olen läbi Lõuna Meditsiinistaabi kuulunud vaktsineerimise juhtrühma. Kuna olen ka seal olnud pidevalt aktiivne, küllap siis mind märgati ja tehtigi see ettepanek.

Millised on teie tööülesanded?

Eesmärk on vaktsineerimise kui protsessiga operatiivselt tegutseda. Kui vaktsiinid on jõudnud Eestisse, tuleb need jaotada tervishoiuteenuste osutajate vahel. Tervishoiuteenuste osutajaid tuleb võimestada piirkondades, kus vaktsineerimine ei ole piisavalt hoogsalt käivitunud. Pean koordineerima tervishoiuasutustevahelist tööd vaktsineerimisel.