Gruusia valitsuspartei ja opositsioon allkirjastasid kompromissleppe

Gruusia on kriisis alates mullu oktoobris toimunud parlamendivalimistest, mille tulemused olid opositsiooni teatel võltsitud, et hoida võimul valitsevat erakonda Gruusia Unistus.

Kõigi erakondade esindajad allkirjastasid kriisivastase kokkuleppe. Peamine opositsioonijõud ehk partei Ühinenud Rahvuslik Liikumine seadis tingimuseks, et liitub lepinguga täielikult pärast seda, kui erakonna vangistatud juht on vabastatud, mis on ka kokkuleppes ette nähtud.