Piirangud võivad väheneda esmalt väliüritustele ja koolidele

«Loomulikult ei saa avamised toimuda üleöö, ei saa toimuda kõik korraga. Meil tuleb järk-järgult leevendada. Mõistlik on alustada välitingimustes toimuvatest üritustest ja tegevustest, samaoodi ka haridusvaldkonnas teatavaid leevendusi teha, sest me teame, et haridusvaldkonna piirangud on raske mõjuga,» kommenteeris Kiik.

«Arusaadavalt on see ootus väga suur. Me peame vaatama, mis on nende avamiste mõju. Ehk et kui me liiga palju korraga ühiskonda taasavame, kontaktide arvu suurendame, siis kui palju võib see suurendada viiruse leviku kasvu ja halvemal juhul tekitada olukorra, kus me peame juba tehtud leevendusi taas tagasi pöörama?» juhtis Kiik tähelepanu.