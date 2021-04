Koroonaviiruse teise laine suur suremus on paisanud India kaosesse. Pealinnas ähvardavad hauaplatsid saada paari päevaga otsa. Riigi krematooriumite ees lebavad tuhastamist ootavad surnukehad tänaval järjekorras ning lähedastel palutakse ise võtta nende põletamiseks kaasa puud.

Suvetorm möllab New Delhi kohal, kui hauakaevavaja Mohammed Shamim teeb kurnatult pausi, et vaadata, kuidas saabub järjekordne kiirrabiauto matmist vajava koroonaviiruse ohvriga. Eelmise saabumisest on möödas vaid mõni minut.