Sihtasutus toetab rahvuskaaslaste kultuuriprojekte välisriikides

Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa selgitas, et toetuse andmise eesmärk on aidata välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevuse kaudu kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja Eesti identiteedi säilimisele. «Kesksel kohal on nooremate põlvkondade kaasamine eesti kultuuriellu ja Eestiga tihedamate sidemete loomine. Näiteks väliseesti kooride ja tantsurühmade kaasamine Eesti laulu- ja tantsupeo liikumisse on meile väga tähtis,» ütles Reimaa.