Starmer oli eile ringkäigul Bathis mai alguses toimuvate kohalike omavlitsuste valimiste kampaania raames, kui sattus vastasseisu The Raveni pubi kaasomaniku Rod Humphrisega, vahendas BBC.

Meeste sõnelus sai alguse tänaval. Humphrise hinnangul on Ühendkuningriik ohverdanud majanduse «surevate vanainimeste nimel» ning tema, kui eluaegne Tööpartei valija, tunneb, et Starmer ja partei on teda toitlustusasutuste sulgemiskäsuga alt vedanud.