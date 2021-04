Vabaühendused paluvad 5,5 miljardit dollarit nälja ennetamiseks

«Palume teil anda veel 5,5 miljardit dollarit, mida on hädasti vaja toiduabiks 34 miljonile tüdrukule, poisile, naisele ja mehele üle kogu maailma, keda eraldab näljast vaid üks samm. Abi on vaja otsekohe,» seisab kirjas.

Alla on kirjutanud organisatsioonid nagu Oxfam, Christian Aid, World Vision, Tearfund, Save the Children and Care International.