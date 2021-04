Arste ei lastud vanglahaiglasse Navalnõi juurde

44-aastane Kremli kriitik alustas 31. märtsil näljastreiki ja sel nädalavahetusel hoiatasid tema arstid, et Navalnõi tervis halveneb väga kiiresti ja ta võib iga hetk surra.

Arstide meeskond, nende hulgas tema isiklik arst Anastassia Vassiljeva on teinud mitu katset Navalnõi juurde pääseda, kuid kõik need on tagasi lükatud.