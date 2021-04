Süsinikuheitmed ähvardavad pandeemiast taastumisel rekordiliselt kasvada

Kivisöe suur tarbimise kasv valmistab asjatundjatele muret eelkõige seetõttu, et see toimub hoolimata taastuvenergia langevast hinnast – viimane on nüüd kivisöest odavam.

«See on šokeeriv ja väga häiriv,» lausus The Guardianile IEA tegevdirektor Fatih Birol. «Ühelt poolt ütlevad valitsused, et kliimamuutused on nende prioriteet. Teisalt aga näeme ajaloo suuruselt teist heitmete kasvu. See on tõeliselt pettumust valmistav.»