Põhiseaduskomisjon jõudis üksmeelele erikomisjoni moodustamises

Komisjoni esimees Toomas Kivimägi ütles, et kompromissi otsiti kaua, kuid lõpuks jõuti lahenduseni, et opositsioon ja koalitsioon on erikomisjonides esindatud võrdselt, edastas riigikogu pressiesindaja. Kivimägi lisas, et erikomisjonide esimeeste kohtade jaotust pole kavas muuta. Riigieelarve kontrolli ja korruptsioonivastase erikomisjoni juhi kohad kuuluvad opositsioonile, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni juhi koht koalitsioonile.