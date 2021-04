Tšaadi president Déby suri lahingutes mässulistega

Presidendi valimiskampaania tugines lubadusele tagada regioonis rahu ja julgeolek, kuid tema lubadust õõnestas mässuliste pealetung. Valitsus teatas esmaspäeval, et pealetung on möödas.

Rünnaku Tibesti ja Kanemi provintsides viis läbi Rinne Muutuse ja Üksmeele Nimel Tšaadis (FACT), mis baseerub Liibüas. Grupil on mittekallaletungilepe sõjapealiku Khalifa Haftariga, kelle kontrolli all on suur osa Liibüa idaosast.