Euroopa Liidu (EL) siseturu voliniku Thierry Bretoni sõnul on ühendusel juuli keskpaigaks piisavalt vaktsiinidoose, et kaitsepookimise võimalust pakkuda 70 protsendile elanikest, samas kui Prantsusmaa alustas esimese Euroopa riigina reisimiseks koroonaviiruse digitõendi katsetamist.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«ELis toodavad vaktsiine 53 tehast. Meie maailmajagu on nüüd suurim tootja maailmas USA järel,» lausus Thierry Breton Prantsusmaa ajalehele Le Figaro antud usutluses.

Voliniku kinnitusel on nüüd olemas selge ülevaade, kui palju vaktsiinidoose on parasjagu tootmises ning mitu miljonit neist on võimalik tarnida igal nädalal.