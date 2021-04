Praha palus EL-i ja NATO liikmesriikidel saata välja Vene diplomaate

Ajutiselt ka välisministri kohuseid täitev Tšehhi siseminister ja asepeaminister Jan Hamáček ütles ühtlasi, et välisministeerium kutsub kolmapäevaks välja Vene suursaadiku Aleksandr Zmejevski, et selgitada tollele kahepoolsete pingete tõusu arvestades Praha edasisi samme

"See on vaid loogiline, et kui Tšehhi Vabariik astub täiendavaid samme, siis sellest peaks esimesena kuulma Venemaa suursaadik," ütles minister.

"Me kutsume EL-i ja NATO riikide kollektiivsele sammule, mille eesmärk on solidaarsed väljasaatmised," ütles Hamáček.

Tšehhi valitsus on teatanud, et Vene sõjaväeluure GRU organiseeris 2014. aastal laskemoonalaos kaks plahvatust, millest ühes hukkus kaks inimest. Ilmselt Ukrainale mõeldud laskemoona arvatavad õhkijad olid samad, keda kahtlustatakse Vene topeltagendi mürgitamises 2018. aastal Inglismaal Salisburys.

"Me saatsime välja 18 SVR (välisluureteenistuse) ja GRU töötajat ning võime tõestada, et igaüks neist just see oli," märkis Hamaček.