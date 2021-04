Kõik kolm pakkumist on tehtud sama konto alt, mis kuulub Chicagos töötavale apteekrile. Viimase kahe nädala jooksul on konto müünud üle saja tühja vaktsineerimiskaardi, leidis Washington Posti uurimus. Kui ajaleht müüjaga ühendust võttis, eitas too ebaseaduslikku tegevust ning ütles, et lõpetas eBay kasutamise pärast seda, kui tema salasõna ära vahetati.