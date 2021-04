Poliitikud kiirustavad teadusest ette

Valitsus põhjendab leevendusi muuhulgas ka sellega, et tõusnud on koroonaviiruse antikehasid omavate inimeste osakaal, seda nii vaktsineerimisel kui ka läbipõdemise tõttu. Pildil peaminister Kaja Kallas. FOTO: Eero Vabamägi

Valitsus otsustas eile, et 3. maist saab nii mõnigi piirang leevendatud. Ometi on pikalt räägitud, et piiranguid lõdvendatakse järk-järgult ning palju leevendusi korraga ei tehta. See otsus võib kaasa tuua koroonaviiruse leviku uue tõusu ning lükata piirangute ulatuslikumat leevendamist edasi.