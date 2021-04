Kallas: nädalane paus enne kooli minekut on vajalik

Vastates küsimusele, miks ei võiks algklasside lapsed minna kooli kohe pärast koolivaheaja lõppu, ütles Kallas: «Nakatumisnäitajad on tõepoolest langustrendis, aga peab vaatama seda, et me oleme endiselt sellel samal tasemel, kus me olime 12. veebruaril. Meil on koolivaheaeg ja varasem kogemus on näidanud seda, et pärast koolivaheaega alati toimub suurem nakatumine ja seetõttu see paus koolivaheaja ja kooli mineku vahel tuleb välja pidada.»

Peaminister ütles, et järgmisel nädalal arutatakse uuesti, kas need lapsed, kes tahavad madalama nakatumisnäitajaga piirkondades lõpetada põhikooli või valmistuda keskkooli lõpetamiseks, võiksid juba kooli pääseda.

Kallas ei välistanud võimalust, et nakkusnäidud võivad ühiskonna avamisega taas üles minna, kuid märkis, et seetõttu tulebki avada pika vinnaga, et ei tekiks ülekoormust haiglatele.