Putin esineb aastakõnega olukorrast riigis

Välisriikide tähelepanu on koondunud ka vangistatud opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi saatusele. Navalnõi toetajad on kutsunud korraldama kolmapäeval üle riigi meeleavaldusi, võimud on aga hoiatanud seda mitte tegema.

Eelmistel aastatel on Putin oma aastakõnes teada andnud olulistest uudendustest või sammudest, mida on seejärel suure kiirusega ellu viidud. Nii võib juhtuda ka tänavu, kuna parlamendi ülemkoja spiiker Valentina Matvijenko on juba teada andnud, et senaatorid kogunevad nädala lõpul.