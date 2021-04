Zelenskõi tegi Putinile ettepaneku kohtuda Donbassis

Zelenskõi ütles teisipäeval edastatud videopöördumises, et Normandia neliku poliitiliste nõunike esmaspäevasel kohtumisel kõlas ettepanek kohtuda Donbassi kontaktjoonel, et maksimaalselt selgitada olukorda.

«Vene president ütles kunagi, et kui võitlus on möödapääsmatu, tuleb rünnata esimesena. Kuid iga liider peab mõistma, et võitlus ei pea olema möödapääsmatu, kui see puudutab tõelist sõda ja miljoneid inimelusid.»