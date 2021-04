Putini Venemaa on endisele Nõukogude Liidule lähemal kui kunagi varem

Pinged Venemaa ja Lääne vahel on haripunktis, sisaldades sanktsioone, diplomaatide vastastikust väljasaatmist ja mitmeid luureskandaale.

Siseriiklikku opositsiooni on jõuliselt maha surutud ning opositsioonijuht Aleksei Navalnõi trellide taha saadetud. Rohkem kui 460 000 inimest on ennast üles andnud tänasele meeleavaldusele viimased kolm nädalat näljastreigil olnud Navalnõi toetuseks.

Putin on kindlustanud iseenda positsiooni põhiseadusreformiga, mis võimaldab tal ametisse jääda kuni 2036. aastani.

Olles küll lääneriikidega tülis, pole Putin kõhelnud sidemeid loomast Euroopa paremäärmuslastega. Lisaks on Vene luure püüdnud Lääne demokraatiat õõnestada mitmesuguste väärinfokampaaniatega.

Kodus opositsiooniaktiviste vaigistades ja vangi pannes on ta järjest enam maha surunud vaba ajakirjandust, jättes riikliku ajakirjanduse ülesandeks «russofoobse» Lääne kritiseerimise.

Alates viimasest tagasivalimisest 2018. aastal on Putin muutunud veel enam vastanduvaks. Viimastel nädalatel on Venemaa trotsinud lääneriikide süüdistusi pingete eskaleerimisel Ukraina piiril, kuhu on koondatud suurearvulised väed.