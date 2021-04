Vene politsei pidas enne kavandatavaid proteste kinni Navalnõi liitlasi

Sõltumatu seirerühmitus OVD-Info teatas kolmapäeval, et politsei korraldas läbiotsimisi ja pidas aktiviste kinni vähemalt 20 Venemaa linnas. Vanglas näljastreiki pidava Navalnõi meeskond on planeerinud meeleavaldusi enam kui 100 linnas.

Soboli advokaat Vladimir Voronin kirjutas Twitteris, et politsei tiris naise välja taksost.

Politsei on hoiatanud, et kolmapäevased meelevaldused Navalnõi toetuseks on ebaseaduslikud. Sarnastel protestidel peeti jaanuaris ja veebruaris kinni üle 10 000 inimese.