Hunta on Myanmaris kodudest lahkuma sundinud 250 000 inimest

Sõjavägi on kasutanud rahva vastu jõudu alates 1. veebruaril toimunud riigipöördest, millega kõrvaldati võimult ja vangistati riigi tsiviiljuht Aung San Suu Kyi.

Kohaliku vabaühenduse hinnangul on tapetud vähemalt 738 inimest ning poliitvangide hulk on kasvanud 3300 võrra.

«Õudusega tuleb teatada, et hunta rünnakud on allikate kohaselt sundinud kodudest lahkuma juba ligi veerand miljonit inimest,» kirjutas ÜRO Myanmari inimõiguste eriraportöör Tom Andrews kolmapäeval Twitteris.

Varem sel kuul teatas kristlik abiorganisatsioon Free Burma Rangers (FBR), et õhurünnakud on sundinud Kareni osariigis oma kodudest lahkuma üle 24 000 inimese.

Kareni Rahvusliidu (KNU) kõneisik Padoh Mann Mann ütles kolmapäeval, et enam kui 2000 karenit on ületanud Tai piiri, kuid riigisiseselt on kodudest põgenema aetud vähemusrahvuse esindajaid tuhandeid.