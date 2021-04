Neli pulma ja trahv: Taiwani paar nõudis lisapuhkust kordusabieludega

Taiwani võimud kinnitasid täna, et sotsiaalmeedias ringelnud juttudel on alust ning üks abielupaar leidis innovatiivse, ehkki mõneti veidra viisi, kuidas seaduselünka ära kasutada.

Nimelt peavad Taiwani firmad andma vastabiellunud töötajatele kaheksa puhkepäeva. Eelmisel aastal aga avastas anonüümseks jäänud pangatöötaja, et seaduses ei ole sätestatud mingeid piiranguid, mitu korda saab puhkust küsida.

Nii abiellusid ja lahutasid tema ja ta naine 37 päeva jooksul kolm korda, kuni neljanda registreerimise lõpuks kestma jätsid. Iga kord esitasid nad taotluse vabadele päevadele, et mesinädalaid nautida.

Eelmisel nädalal võtsid ametnikud trahvi tagasi, öeldes avalduses, et nad olid veast aru saanud ja soovisid oma tegevust parandada.

Pangas töölepingu üles öelnud mees helistas seepeale tööosakonda ja kurtis, et tema pank võlgneb talle ikkagi 24 vaba päeva, kinnitas osakonna ametnik AFP-le.

Juhtumit on võrreldud eelmisel kuul üle Taiwani vallandanunud niinimetatud lõhekaosega, kui rohkem kui sada inimest muutsid seaduslikult oma nime Gui Yu'ks ehk lõheks. Nimemuutmine on Taiwanis võrdlemisi kerge tegevus ning valdavalt noored tahtsid ära kasutada restorani pakkumist, mis lubas tasuta sušit kõigile, kelle nimes on lõhe.