Rahvusooperi juurdeehituse ümber lõõmavad kired

«Esitasime alguses viis varianti, millest esimene oli võimalik juurdeehitis praegusele ooperimajale. Ülejäänud variandid olid seotud uute ja kaugemate asukohtadega. Ja kui riigikogu valis teiste seast välja 11 kultuuri­ehitist, siis Estonia puhul ­valiti välja just see lahendus, mis nägi ette rahvusooperi laienduse praeguses asukohas,» rääkis rahvus­ooper Estonia peadirektor Ott Maaten.

Selle aasta alguses täpsustati esialgset eskiisi, tehti uued joonised ja pakuti uued võimalikud lahendused. «Lähtusime ­faktist, et rahvusooper Estonia hoone pärineb aastast 1913, kuid purustati pommirünnakus 1944 ning Pärnu maantee poolne fassaad on ehitatud 1949 – seega tegemist pole algse originaalfassaadiga. Rahvusooperi põhimure on see, et me etendame muusikalavastusi draamateatri jaoks ehitatud saalis. Ehk siis eesti rahval puudub võimalus muusikateatrit normaalsetes tingimustes nautida,» selgitas Maaten.