Venemaa nimetas Tšehhi valitsuse tooni vastuvõetamatuks

Tšehhi välisminister ütles päev varem, et on valmis saatma Prahast välja kõik Venemaa diplomaadid.

«Ma olen valmis kõigeks. Isegi suhete ülesehitamiseks nullist. Mis tähendab, et me saadame nad kõik koju,» kirjutas ajutiselt ka välisministri kohuseid täitev siseminister Jan Hamaček Facebookis.

«Soovitame Prahal jätta ultimaatumid suhtlemiseks NATO siseselt. Venemaaga on selline toon vastuvõetamatu,» ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Zahharova lisas, et Tšehhi suursaadik kutsutakse välja neljapäeval.

Tšehhi ja Venemaa suhted on langenud madalseisu pärast Praha otsust kuulutada soovimatuteks isikuteks 18 Vene diplomaati seoses süüdistustega, et Vene eriteenistused korraldasid riigis inimohvritega plahvatuse.

«Lisaks palus Tšehhi korraldada nädala lõpus veel üks nõukogu istung, et arutada võimalikke koordineeritud samme,» edastas ministeerium.

«Praha ei välista võimalust, et kõik Venemaa saatkonna töötajad saadetakse välja. Hästi, mul pole kahtlust, et Moskva reageering sellele on kohene ja suure tõenäosusega sümmeetriline,» ütles Slutski.