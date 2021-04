Biden võõrustab virtuaalset kliimatippkohtumist

Kohtumisele on kutsutud kümnete riikide juhid, sealhulgas Venemaa president Vladimir Putin ja Hiina president Xi Jinping.

Putin tõotas kolmapäeval, et Venemaa annab oma osa kliimamuutuse vastu võitlemisel ning süsiniku heitkoguste vähendamisel.

Riikide seas suurim saastaja Hiina on teatanud ambitsioonikast kavast süsinikneutraalsuse saavutamiseks 2060. aastaks. Samas on analüütikud hoiatanud, et sõltuvus kivisöest ja lühiajalised eesmärgid võivad pikema plaani täitmist raskendada.