VIDEO JA BLOGI ⟩ Kiik noomis Grünthali: seksistlikud ja šovinistlikud märkused ei sobi parlamenti

Kiik rääkis pressikonverentsil esmalt koroonaolukorrast, kuid viis siis teema mujale. «Natuke tahaks rääkida ka poliitilisest kultuurist: aususest ja austusest. Mis seal salata, viimasel ajal on väga palju levitatud igasugu vandenõusid ja libauudiseid. Nii sotsiaalmeedias kui ka riigikogu tasandil teatud opositsioonierakonna poolt, kelle jaoks on inimeste hirmude ärakasutamine vaat et argipäev, mitte vastunäidustatud tegevus. Kutsuks üles sellise jama ära lõpetama. [---] Kord räägitakse politseiriigist, nüüd loen, et kõik Euroopa Liidu rahad on vaja seisata. Hoolimata sellest, et eelmine valitsus nende läbirääkimistega alustas. Nüüd tundub, et opositsioonis need enam ei sobi. Sellised ühiskonnavaenulikud tegevused tuleks lõpetada,» noomis Kiik.