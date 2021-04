Indoneesia jätkab kadunud allveelaeva otsinguid

Allveelaeva otsiv helikopter märkas selle arvatavas asukohas merepinnal õlilaiku, mis viitab võimalikule kütuselekkele, see aga omakorda õnnetusele, milles võib olla ohvreid.

Allveelaeval on õnnetuse puhuks hapnikuvaru 72 tunniks, ütles mereväe staabiülem Yudo Margono.

«Seega on aega umbes laupäeva hommikul kella kolmeni. Loodame, et me leiame nad enne seda üles.»