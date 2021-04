Euroopas oli ilm mullu erakordselt soe ja vihmane

See tähendab, et Euroopa oli üle 2 kraadi soojem kui maailm enne fossiilkütuste põletamisest tingitud süsinikuheite toimet, ületades tunduvalt Pariisi kliimaleppes ette nähtud piiri.

Maakera keskmine pinnatemperatuur on tõusnud 1,2 C üle tööstuseelse taseme, seisab C3S-i raportis.

Alates 2015. aastast on kuus aastat olnud mõõdetud aastate palavaimad, viimasest 21 aastast on rekordaastaid 20, mis on ilmseks tunnistuseks maakera soojenemisest.