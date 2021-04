Kogudus restaureerib Tallinna toetusega Püha Vaimu kirikut

Tallinna Püha Vaimu kirik on ainus põhikujul säilinud keskaegne sakraalehitis Tallinna vanalinnas ning on mälestisena riikliku kaitse all. Kirikus asub ligi 70 kunstimälestist, sealhulgas silmapaistev hiliskeskaegne Bernt Notke kappaltar, mis valmis 1483. aastal. Väga väärtuslik on ka kiriku 16.-18. sajandist pärinev sisustus ehk maalitud piiretega rõdud ja maalikogu. Aastatel 1984-2017 paigutati kiriku akendesse Dolores Hoffmanni vitraažid.