Hongkongi politsei teatel teesklesid petturid, et nad on turvaametnikud, kes uurivad Hiinas toime pandud kuritegu.

Naisele öeldi, et ta identiteet on varastatud ning seda on laialdaselt kasutatud Mandri-Hiinas. Seejärel sunniti teda tegema augusti ja jaanuari vahel kokku üksteist ülekannet, et uurimisele kaasa aidata.