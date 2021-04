ÜLEVAADE ⟩ Maffia võis ajada Itaalia vaktsineerimiskava upakile

Tellijale

«Kuidas on neil jultumust järjekorras ette trügida, teades, et see jätab haavatavasse olukorda kellegi teise, kes on üle 65 aasta vana ja habras ning kellel on otsene risk surra?» kurjustas mõne aja eest pressikonverentsil peaminister Mario Draghi.

Pahandamise kutsus esile olukord, kus Itaalias püsib eakate suremus Covid-19 tõttu endiselt suurena, samas kui naaberriikides, näiteks Prantsusmaal, on see kiiresti vähenenud, olgugi et üldine vaktsineerimistempo on mõlemas riigis ühesugune.

Kuigi oma roll selles on asjaolul, et Itaalia on kõige suurema eakate osakaaluga maa Euroopas, on märkimisväärne, kui paljud noored on riigis juba vaktsineeritud.