ÜLEVAADE ⟩ Iidne armeenlaste kirik võib langeda kultuurisõja roaks

Ühingu Caucasus Heritage Watch 19. aprillil Twitteris jagatud satelliidifotod näitavad mitut sõidukit, mis on pargitud Aserbaidžaani Ağdami regioonis asuva Vankasari kiriku juurde. Kuigi kujutised ei ole kuigi selged, tekitavad need muret, et kirikut võib oodata sama saatus, mis on juba tabanud teisi piirkonna armeenlaste mälestusmärke.