Haiti katoliku kirik teatas kolme röövitud vaimuliku vabastamisest

Croix-des-Bouquetsi kogukonnas röövitud vaimulike seas on kaks nunna ja kaks Prantsusmaa kodanikku.

Haiti on Ameerika vaeseim riik, mis on hädas ka ebaturvalisuse ja loodusõnnetustega.

Viimastel kuudel on pealinnas Port-au-Prince'is ja teistes provintsides sagenenud pantvangivõtmised lunaraha saamiseks.

Haiti katoliku kirik on tauninud võimude tegevusetust ja kurtnud, et «riik on langemas põrgusse».