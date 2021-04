Kantar Emor: Reformierakonna edu reitingutabelis on vähenemas

Edetabelis teisel kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 21 protsendiga, mis on sarnane tase eelmise aasta kevadega. Kolmandat kohta hoiab Keskerakond 19 protsendiga, aga pikemaajaliselt langeva trendijoonega. Neljandal kohal on Eesti 200 14 protsendiga, viiendal Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) kaheksa protsendiga ja neile järgneb valimiskünnisega maadlev Isamaa viie protsendiga.