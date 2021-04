Keskerakond hääletas Tallinnas maha plaani luua korruptsioonikomisjon

«Komisjoni loomisel on oluline poliitiline signaal, et süsteem peab muutuma ja korruptsioonile ei ole Tallinnas enam kohta. Probleemiga tuleb tegeleda ennetavalt ja süsteemselt, et võimalikult paljud rikkumised ära hoida, mitte viia läbi vaid tagantjärele kontrolle, mis suures pildis enam palju ei muuda,» ütles Tallinna linnavolikogu aseesimees Mart Luik Isamaast.