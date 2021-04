Ida-Jeruusalemmas sai kokkupõrgetes politseiga vigastada üle 100 inimese

Pingete põhjuseks on kogunemiste keelamine ja videod rünnakutest noortele.

Öised rahutused on piirkonnas kestnud alates ramadaani algusest 13. aprillil. Palestiinlased kurdavad, et politsei tõkestab juurdepääsu müüriäärsele puiesteele, kuhu neil on kombeks pärast päevast paastu koguneda.