Valitsus teeb ettevalmistusi KredExi ja EAS-i liitmiseks

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et plaanis on palgata projektijuht, kes teeb esmalt sisulise analüüsi. «Sisulise analüüsi järgi tuleb välja see vorm, kas tehakse peale üks katus ja pannakse sinna alla midagi kokku. Me vaatame sinna sisse, et milline on sisuline kattuvus, kuidas saaks seda ümber organiseerida,» ütles Aab ja lisas, et niisugune tegevus raputab ka pisut neid asutusi.