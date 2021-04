Haveli preemia pälvis vanglas piinatud saudi naisõiguslane

Al-Hathloul on aastate jooksul Saudi Araabia võimudele pinnuks silmas olnud seoses sellega, et võitleb naiste õiguse eest sõita autoga, käia valimas ja ka ­kandideerida valimistel. Samuti on ta võidelnud nn meesvastutaja süsteemiga ehk selle eest, et sauditarid võiksid näiteks reisida, ilma et neid peaks tingimata saatma meessoost pereliige.