Kanada peaminister ja tema abikaasa said AstraZeneca vaktsiinisüsti

Kanada liider saabus Ottawa apteeki koos oma naise Sophiega, võttis kaamerate ees särgi maha ning ütles maskis vaktsineerijale, et ootab kannatamatult kaitsesüsti.

Kõik Kanada 10 provintsi vastutavad föderaalvalitsuse tarnitud vaktsiini manustamise eest. Enamik neist soovitavad AstraZeneca vaktsiini inimestele vanuses 40-45 eluaastat, kuid reedel teatas valitsuse tervisenõukoda, et ka alates 30. eluaastast on seda turvaline saada.

«Nüüd, kus Ontario on kutsunud 40-aastasi ja vanemaid inimesi apteekides AstraZeneca vaktsiini saama, on nüüd ka meie kord,» lausus 49-aastane Trudeau pressikonverentsil.

«On kergendav teada, et see lihtne liigutus aitab kaitsta ennast, aga eriti kaitsta neid, keda me armastame,» lausus Trudeau reedel.