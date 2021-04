Prantsusmaal pussitas arvatav islamiäärmuslane surnuks politseiametniku

President Emmanuel Macron kinnitas pärast juhtunut, et Prantsusmaa ei tee iialgi islamistlikule terrorismile järeleandmisi, nimetades hukkunud naisametnikku Twitteris Stéphanieks.

Prantsusmaa terrorivastane prokuratuur teatas, et on alustanud juurdlust, millesse on kaasatud ka siseluure DGSI.