Maailmas on manustatud ligi miljard doosi koroonavaktsiini

Hoolimata murest haruldaste kõrvalmõjude pärast, tarneprobleemidest, uute viirusevariantide tekkest ning lõhest rikaste ja vaeste riikide vaktsineerimisel, nähakse võimalikult paljude inimeste vaktsineerimises kogu maailmas endiselt ainsat väljapääsu enne uut lainet pandeemias, mis on juba tapnud kolm miljonit inimest.

«Tavaliselt kulub uue vaktsiinini jõudmiseks viis kuni kümme aastat,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen veebruaris europarlamendis peetud kõnes. «Meie saime hakkama kümne kuuga. See on tohutu teaduslik edu. »