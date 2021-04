Tšehhi peaministrit süüdistatakse ELi raporti järel huvide konfliktis

Babiš on Tšehhi rikkuselt viies inimene, kellele on tulu toonud ettevõte Agrofert, mis tegeleb paljude valdkondadega alates toiduainetest ja kemikaalidest ning lõpetades meediaettevõtetega.

Babiš kinnitab, et andis oma osaluse 2017. aasta veebruaris üle kahele fondile. Samal ajal kinnitavad dokumendid, et ta on endiselt Agroferti tegelik tulusaaja.